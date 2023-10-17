Ввод жилья в Челябинской области вырос на 5,6% в январе-сентябре

За девять месяцев 2023 год в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периоде прошлого года. Об этом сообщается в telegram-канале экономического блока правительства Челябинской области.

По сравнению с январем-сентябрем 2021 года показатель вырос в 1,3 раза или на 352 тыс. кв. м. По итогам девяти месяцев Челябинская область заняла 13 место в рейтинге регионов по вводу жилья.

По данным Челябинскстата, из общего объема 679,7 тыс. кв. м сдали застройщики-юридические лица. Это на 97 тыс. кв. м или 16% больше, чем годом ранее. Населением построено 945,4 тыс. кв. м построили жители региона, что на 1,1% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.

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