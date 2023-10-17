Матч по регби в Перми сдвинули на один день

Матч с участием сборной России по регби-7 перенесен с 19 на 20 октября, сообщает краевой минспорт. В ведомстве поясняют, что решение принято совместно с организаторами международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», в рамках которого пройдет регбийное шоу. Оно состоится в пермском манеже «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а).

Напомним, в выставочных матчах встретятся сборная России по олимпийской дисциплине регби-7 и пермская регбийная команда «Витязь».

Это уже второй перенос спортивного мероприятия в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми. Ранее с 20 на 19 октября был передвинут турнир по профессиональному боксу, который организует Лига Ural FC.