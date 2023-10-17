Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Матч по регби в Перми сдвинули на один день

Матч с участием сборной России по регби-7 перенесен с 19 на 20 октября, сообщает краевой минспорт. В ведомстве поясняют, что решение принято совместно с организаторами международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», в рамках которого пройдет регбийное шоу. Оно состоится в пермском манеже «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а).

Напомним, в выставочных матчах встретятся сборная России по олимпийской дисциплине регби-7 и пермская регбийная команда «Витязь».

Это уже второй перенос спортивного мероприятия в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми. Ранее с 20 на 19 октября был передвинут турнир по профессиональному боксу, который организует Лига Ural FC.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...