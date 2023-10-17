Более трети жителей ЮФО инфицированы опасным для желудка микробом

В Южном федеральном округе 36% жителей инфицированы пилорическим хеликобактером, который может привести к язве желудка, об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель гастроэнтерологического центра ККБ №2 Наталья Корочанская. По ее словам, на Кубани число инфицированных аналогично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shnyagi.net Фото: shnyagi.net

«Пилорический хеликобактер — это микроб, который живет в желудке и вызывает воспаление. Это хроническая вялотекущая инфекция, которая сама собой не проходит. Инфицированность пилорическим хеликобактером чревата двумя основными проблемами: рисками возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и рака желудка»,— пояснила Наталья Корочанская.

Она отметила, что, согласно исследованиям, проводившимся в России в 1990-х и начале 2000-х годов, 90% населения были инфицированы пилорическим хеликобактером. Снижение этого показателя говорит о том, что терапевты и гастроэнтерологи успешно работают и инфицированность пилорическим хеликобактером в ЮФО уменьшается. Снизить риск заболевания можно при своевременной диагностике и прохождении диспансеризации.

Андрей Ульченко