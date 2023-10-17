Госдума приняла поправки об изъятии из ЕГРН сведений о режимных объектах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, позволяющих удалять данные о режимных объектах из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Принятые поправки в том числе позволят не вносить в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, которые составляют гостайну.

Первый законопроект вносит поправки в законы «О государственной регистрации недвижимости», «О кадастровой деятельности», а также в Градостроительный кодекс. Согласно документу, сведения, размещенные в ЕГРН, не должны разглашать:

назначение уже сооруженных режимных объектов;

проектируемое назначение еще строящихся режимных объектов;

местоположение объектов на земельном участке;

виды использования режимных объектов или земельных участков, на которых они расположены;

наименование, основные характеристики объектов недвижимости;

сведения о лице, которому был предоставлен объект.

В случае, если данные о режимном объекте содержат гостайну, госрегистрации подлежит только государственное право собственности на такой объект. Договор аренды в таком случае считается заключенным с момента подписания сторонами. Таким образом, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право безвозмездного пользования земельным участком возникают с момента передачи объекта недвижимости государству.

Второй законопроект вносит корреспондирующие изменения в закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Оба законопроекта были внесены 18 марта. Согласно пояснительным запискам к проектам, принятие поправок будет способствовать защите гостайны, а также защите «полноты» реестра недвижимости.