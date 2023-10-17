Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума приняла поправки об изъятии из ЕГРН сведений о режимных объектах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, позволяющих удалять данные о режимных объектах из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Принятые поправки в том числе позволят не вносить в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, которые составляют гостайну.

Первый законопроект вносит поправки в законы «О государственной регистрации недвижимости», «О кадастровой деятельности», а также в Градостроительный кодекс. Согласно документу, сведения, размещенные в ЕГРН, не должны разглашать:

  • назначение уже сооруженных режимных объектов;
  • проектируемое назначение еще строящихся режимных объектов;
  • местоположение объектов на земельном участке;
  • виды использования режимных объектов или земельных участков, на которых они расположены;
  • наименование, основные характеристики объектов недвижимости;
  • сведения о лице, которому был предоставлен объект.

В случае, если данные о режимном объекте содержат гостайну, госрегистрации подлежит только государственное право собственности на такой объект. Договор аренды в таком случае считается заключенным с момента подписания сторонами. Таким образом, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право безвозмездного пользования земельным участком возникают с момента передачи объекта недвижимости государству.

Второй законопроект вносит корреспондирующие изменения в закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Оба законопроекта были внесены 18 марта. Согласно пояснительным запискам к проектам, принятие поправок будет способствовать защите гостайны, а также защите «полноты» реестра недвижимости.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...