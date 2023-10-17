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Перебои со связью начались в Нижегородской области из-за непогоды

В Нижегородской области из-за дождя, снега и ветра начались перебои с сотовой связью, сообщает региональное министерство цифрового развития. По данным ведомства, центральные и узловые объекты связи работают штатно, проблем с магистральными линиями связи нет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом ряд базовых станций в области отключены, так как линии электроснабжения оборвались из-за липкого снега. Операторы пытаются максимально оперативно восстановить электроснабжение станций с помощью временных генераторов. Также идут работы по восстановлению основных линий электропитания.

При такой погоде, которая наблюдается в Нижегородской области 17 октября, высотные работы на вышках связи запрещены. Это может сказаться на сроках восстановления основного питания.

Андрей Репин

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