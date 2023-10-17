Мэрия Перми не будет сокращать число мест для выездной регистрации брака

Как сообщили в мэрии, проект постановления, подписанный главой Перми Эдуардом Сосниным, предполагает корректировку мест для выездной регистрации брака. Изменения вносятся с учетом востребованности этих площадок у молодоженов. Некоторые места не пользовались спросом, поэтому решено предложить парам другие варианты. Число самих площадок для выездных регистраций не уменьшится.

«В новой редакции документа Театральный сад заменен на Дворец молодежи, уточнено наименование места проведения регистрации в сквере на набережной Камы (Хрустальный зал). В связи с тем что в течение 2023 года не было подано заявлений от молодоженов на проведение выездной регистрации в скверах им. Конструктора Калачникова и им. Мамина-Сибиряка, планируется заменить эти площадки на другие, сейчас идет подбор вариантов»,— пояснили в мэрии Перми.

Напомним, в этом году возможность провести выездную регистрацию брака с участием сотрудников ЗАГСа появилась в Перми впервые.