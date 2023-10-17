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В Татарстане сотрудники ГИБДД проводят операцию «Такси»

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в Татарстане операцию «Такси». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основная цель операции связана с пресечением нарушений требования закона при перевозке пассажиров такси и соблюдения таксистами требований в области безопасности дорожного движения.

В частности, инспекторы уделят внимание законности работы перевозок, правомерности осуществления трудовой деятельности иностранными водителями, соблюдению ими миграционного законодательства. Кроме того, они проверят выполнение требований по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автомобилей.

"Ъ-Казань"

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