Кубанским полицейским, избившим задержанного стулом, предъявили обвинение

В Красноармейском районе Кубани предъявили обвинение участковому и оперуполномоченному полиции. Их подозревают в избиении задержанного металлическим стулом, рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, в августе этого года фигуранты предложили мужчине пройти с ними в отдел полиции для дачи показаний по уголовному делу о краже деталей оборудования по производству кирпича. Потерпевший отказался идти с правоохранителями, и они, применив насилие, доставили его в отдел в наручниках, а затем избили, причинив тяжкие телесные повреждения, сообщили в следкоме.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей. Полицейских отстранили от занимаемых должностей. Мужчин могут судить по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Вячеслав Рыжков

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