Саратовца, пензенца и иностранца осудили за организацию канала миграции

Управления ФСБ по Саратовской и Пензенской областям пресекли канал незаконной миграции, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники службы выяснили, что 31-летний саратовец и 38-летний пензенец, а также «гражданин иностранного государства», живший в Пензе, организовали незаконный въезд в Россию для иностранных граждан и их дальнейшее пребывание в стране путем подачи ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Россию.

«Федерации. При этом злоумышленники были достоверно осведомлены, что вышеуказанные иностранные граждане не будут в действительности проживать на территории России, а планируют нелегально убыть в страны Европейского Союза», — уточнили в пензенском управлении ФСБ.

Пензенские следователи службы завели на указанных лиц уголовное дело по соответствующей статье (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Кировский районный суд Саратова признал их виновными. Саратовца приговорили к двум годам и двум месяцам общего режима, иностранца — к году, срок пензенца не уточнили. Приговор вступил в силу.

Дарья Васенина

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