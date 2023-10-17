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Три платные парковки в Нижнем Новгороде вернули в бесплатный режим

В Нижнем Новгороде три парковочных пространства вновь стали бесплатными. Соответствующее постановление за подписью и.о. главы горда Дениса Скалкина опубликовано на официальном сайте мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет об улице Артельной по двум ее сторонам и улице Родионова от дома № 23 до дома №111 в местных расширениях проезжей части. по нечетной стороне дороги. Также бесплатной будет парковка на Заречном бульваре на участке от проспекта Ленина до трамвайных путей с одной стороны и до дома №4 с другой.

Как писал «Ъ-Приволжье» платные парковки в Нижнем Новгороде заработали с 1 января 2023 года. Проект по организации платного паковочного пространства в Нижнем Новгороде по концессии реализует ПАО «Мегафон». Тариф составляет 60 руб. в час.

Андрей Репин

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