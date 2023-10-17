Три платные парковки в Нижнем Новгороде вернули в бесплатный режим

В Нижнем Новгороде три парковочных пространства вновь стали бесплатными. Соответствующее постановление за подписью и.о. главы горда Дениса Скалкина опубликовано на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет об улице Артельной по двум ее сторонам и улице Родионова от дома № 23 до дома №111 в местных расширениях проезжей части. по нечетной стороне дороги. Также бесплатной будет парковка на Заречном бульваре на участке от проспекта Ленина до трамвайных путей с одной стороны и до дома №4 с другой.

Как писал «Ъ-Приволжье» платные парковки в Нижнем Новгороде заработали с 1 января 2023 года. Проект по организации платного паковочного пространства в Нижнем Новгороде по концессии реализует ПАО «Мегафон». Тариф составляет 60 руб. в час.

Андрей Репин