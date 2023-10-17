В сентябре в Башкирии лидерами по росту цен стали бананы и помидоры

Потребительская инфляция в Башкирии в сентябре текущего года составила 0,9%. По данным Башстата, цены на продукты за месяц увеличились почти на 0,8%, непродовольственные товары стали дороже на 1%, стоимость услуг выросла почти на 0,9%. С начала года инфляция в регионе составила 4,6%, а в сравнении с сентябрем 2022 года — достигла 6%.

На продовольственном рынке сильнее всего за истекший месяц подорожали куриные яйца, стоимость которых увеличилась на 12,4%, мясо индейки (10,7%), бананы (24,4%), огурцы (11,5%) и помидоры (37,4%). Выросли цены на замороженную и охлажденную курицу, а также вареные колбасные изделия (от 2,3% до 6,1%). Менее заметный рост зафиксирован на хлебобулочные изделия и муку, растительное масло, овощные консервы, крупы и бобовые, а также чай, какао и безалкогольные напитки. Подешевели картофель (16,9%), лук, морковь, капуста и свекла (снижение цен этих товаров составило от 15,9% до 28,3%), на 10,8% снизилась цена на яблоки.

В непродовольственном секторе продолжали повышаться цены на легковые автомобили, которые за месяц подорожали в среднем на 1,6% (с начала года — на 12,1%). Цены на бензин в сентябре увеличились на 0,9%, на дизельное топливо — на 3,6%, ювелирные изделия из золота — на 3,8%. Рост цен отмечался на мебель, электробытовую технику, стройматериалы, парфюмерно-косметические товары. Увеличились цены на осеннюю и зимнюю одежду и обувь и чулочно-носочные изделия. Снизились цены на влажные салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, жидкие чистящие и моющие средства, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства.

За месяц зарубежный туризм подорожал в среднем на 8,3% (с начала года — на 21,4%), поездки на Черноморское побережье России и в Крым стали дешевле на 2,5%, санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 5,7%. При этом стоимость авиабилетов снизилась на 20,1%, билетов на поезд — на 5,9%.

Поднялись цены на услуги среднего и высшего образования (на 5,6% и 6,4% соответственно), на 9% увеличилась стоимость проживания в студенческом общежитии. Выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи. Увеличилась стоимость посещения бань, а также услуг парикмахерских, по воспитанию детей, стали дороже печать цветных фотографий и билеты в кинотеатры. Стали дороже медицинские услуги: ультразвуковое исследование и лечение кариеса и удаление зуба.

Наталья Балыкова

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