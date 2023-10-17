«Амкар» выбыл из розыгрыша кубка страны

«Амкар» в матче 1/16 финала «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России уступил в Хабаровске местному клубу СКА, выступающему в первой лиге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дальневосточной команды. Хозяева сумели забить по одному голу в каждом тайме.

Теперь пермскому футбольному клубу предстоит сосредоточиться на выступлении в регулярном чемпионате. Подопечные Ивана Черенчикова на сегодняшний день занимают в турнирной таблице пятое место и очередную игру проведут 21 октября в Москве против ФК «Родина».