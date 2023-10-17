Из Прикамья в осенний призыв в армию отправят почти 3 тыс. человек

В ходе начавшегося осеннего призыва в вооруженные силы РФ из Пермского края в армию отправят около 3 тыс. человек. Об этом сообщает ТК «Ветта». «Штабом Центрального военного округа для Пермского края установлена норма призыва около 2900 человек. Эта цифра, которую Пермский край способен выполнить», - сообщил в интервью телеканалу начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края Сергей Мазунин.

Осенний призыв начался 1 октября и продлится по 31 декабря 2023 года. В 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. На срочную службы призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, срок службы — один год. С 2024 года границу призывного возраста повысят до 30 лет.