В Петербурге вырос спрос на услуги доставщиков товаров до складов маркетплейсов

В Санкт-Петербурге за последний месяц втрое вырос спрос на услуги по доставке товаров до маркетплейсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «Авито услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За последний месяц также вырос спрос на услуги фотографов, которые делают снимки товаров — на 115% по сравнению с этим периодом 2022 года. В 3,5 раза вырос спрос на услуги по оформлению и продвижению карточек товаров. Увеличилась востребованность и на деловые услуги для маркетплейсов — на 199%. К ним относится ведение бухгалтерии, взаимодействие с налоговыми органами и др. Увеличился спрос и на услуги фулфилмента, которые предполагают полный цикл логистических услуг по доставке товаров от поставщика до покупателя.

Как отметила руководитель категории «транспортные услуги» платформы «Авито услуги» Евгения Лазарева, на фоне роста спроса выросло и предложение. За год количество объявлений от перевозчиков и фулфилмент-операторов увеличилось на платформе на 89%.

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