ФНС и МВД проверят активы Лаймы Вайкуле в России

Сотрудники МВД и ФНС по Москве займутся проверкой бизнеса латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Проверка будет проходить до середины ноября, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лайма Вайкуле во время выступления в 2016 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Певица Лайма Вайкуле во время выступления в 2016 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Проверка активов певицы началась после обращения в Генпрокуратуру РФ Главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. В своем Telegram-канале 3 сентября он сообщил, что подготовил ряд обращений после того как узнал о проведенном Лаймой Вайкуле в Юрмале концерте, выручка с которого пошла на поддержку ВСУ. Ранее Виталий Бородин просил Минюст признать певицу иноагентом из-за ее высказываний в поддержку Украины.

В обращении господин Бородин заявил, что Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России, имея активы в Москве через свое латвийское юридическое лицо. Общественный деятель попросил проверить возможные активы певицы, а также рассмотреть вопрос исключения из Единого государственного реестра юридических лиц компании «Лайма-Люкс Рус», через которые госпожа Вайкуле может получать доход.

После начала спецоперации Лайма Вайкуле публично осудила военные действия государства в Украине. На своих концертах и интервью певица неоднократно высказывалась в поддержку Украины.

Основным активом певицы в России являлась доля в латвийской компании «LAIMALUKSS LATVIA», занимающаяся продажей профессиональной косметики для волос, мебели и оборудования для салонов красоты. В 2022 году фирма задокументировала выручку в 327,3 млн рублей. На официальном сайте компании указано, что в августе 2022 года госпожа Вайкуле передала свою долю участия в компании ООО «Лайма-Люкс РУС» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову. В одном из своих интервью певица заявила, что вместе с партнером было принято решение, что в интересах бизнеса ей «надо выйти из компании».

По мнению Виталия Бородина, выход Лаймы Вайкуле из компании был формальным, а сама певица продолжает получать деньги. В своем Telegram-канале общественный деятель обратился к певице, сказав, что как только докажут ее причастность к бизнесу, на ее счета будут наложены аресты, а «бизнес будет полностью парализован на территории РФ».

Арсений Пушкин