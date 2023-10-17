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Компания Alias Group провела мастер-класс по выбору локации для девелоперских проектов

Ключевое значение при проектировании объекта недвижимости имеет выбор локации. Об этом рассказала директор департамента развития инвестиционного холдинга Alias Group Виктория Костикова на мастер-классе, который она провела в рамках Международного жилищного конгресса.

Как пояснила представитель Alias Group, привлекательность будущего проекта и динамика продаж зависят от множества факторов, большинство из которых связаны с расположением. Например, плюсом станет близость парков и других зеленых насаждений, водоемов с благоустроенными набережными, а также главных городских точек притяжения. В курортных локациях большое значение имеет расстояние до моря и видовые характеристики объекта.

«Также важно учитывать насыщенность территории инфраструктурой — наличие школ и детских садов, поликлиник, фитнес-центров, кафе и ресторанов. И транспортную доступность — близость метро (при его наличии), железнодорожных станций, аэропорта. Помимо этого, необходимо оценить загрузку локальной сети дорог и количество парковочных мест в районе. Если какой-то инфраструктуры не хватает, то задача девелопера — своими силами создать ее недостающие элементы»,— прокомментировала Виктория Костикова.

В качестве примеров на мастер-классе она привела проекты федерального девелопера «Неометрия», который входит в холдинг Alias Group. В частности, жилой квартал бизнес-класса «1799» в Ростове-на-Дону. Объект находится в историческом центре города, на улице Пушкинской, представляющей собой большой озелененный бульвар. Поблизости расположены авто- и железнодорожные вокзалы, центральный городской парк и многие другие важные объекты.

Другой пример — ЖК «Облака», который «Неометрия» строит в Новороссийске. Из плюсов локации — близость к крупной транспортной артерии (Мысхакское шоссе), остановке общественного транспорта и конечной станции маршрутов троллейбусов. А также наличие всей необходимой социальной инфраструктуры и вид на море.

При этом, как отметила Виктория Костикова, задачей девелопера является не просто поиск подходящего участка, но и увеличение ценности микрорайона для жителей.

«На примере ЖК "Лестория", который федеральный девелопер "Неометрия" реализует в микрорайоне Кудепста в Сочи, мы видим, насколько сильно повышает привлекательность комплекса наличие инфраструктуры — близость школы, детского сада, а также набережной для прогулок. При этом со временем на территории начинает появляться стрит-ритейл, новые точки притяжения для бизнеса и жителей»,— считает Виктория Костикова.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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