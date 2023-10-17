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Коммерсантъ FM
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Вывоз банками из Казахстана наличных рублей в 2022 году вырос в шесть раз

Вывоз наличных рублей банками из Казахстана по итогам 2022 года вырос более чем в шесть раз и составил 34,5 млрд руб., следует из отчета Национального банка Казахстана (НБРК) (.pdf). Впервые с 2017 года казахстанские коммерческие банки вывозили больше рублей, чем ввозили. Всего за прошедший год было ввезено 31,3 млрд руб., что на 63% меньше, чем в 2021-м.

Согласно опубликованному 6 октября отчету регулятора, на который обратил внимание Frank Media, такая разница в объеме вывезенных и ввезенных средств возникла в результате поступления в Казахстан наличных рублей «по другим каналам». В частности, из-за мер валютного контроля, введенных весной 2022 года в России, в Казахстане наблюдался спрос на наличную валюту со стороны россиян, которые обменивали в республике российские рубли на американские доллары.

На начало июля объем остатков наличных рублей в кассах банков увеличился до 37,9 млрд. При этом в период с июля 2021 года по март 2022 года объем остатка наличных рублей в банках в среднем составлял 7,1 млрд. В связи с этим казахстанское правительство временно сняло для банков ограничения на вывоз наличных рублей для конвертации в безналичную форму. В результате за июль–август 2022 года банками было вывезено порядка 34,3 млрд руб.

Регулятор отмечает, что в прошлом году в результате постоянного притока рублей нетто-продажа российской валюты физическим лицам в банках значительно сократилась. Так среднемесячный показатель в 2022 году составлял 3,7 млрд руб. против 10,7 млрд руб. в 2021-м. С марта по декабрь 2022 года объем купленных банками рублей составил 61 млрд, при этом за аналогичный период предшествующего года он был на уровне 25 млрд руб.

Приток россиян в Казахстан увеличился в сентябре на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации. В первый месяц осени в республику приехали 1,66 млн россиян. С июля по октябрь российские граждане принесли в банки Казахстана 40 млрд руб.

В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности. Среди прочего, документ вводил запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. В конце июля власти республики разрешили банкам вывезти наличные российские рубли, разрешение действовало до 31 августа.

Милена Костерева

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