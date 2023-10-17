В Россию пришла французская парфюмерия Headspace

Французский нишевый парфюмерный дом Headspace создает смелые и современные ароматы по одноименной технологии 1970 года, разработанной швейцарским химиком Романом Кайзером. Она позволяет получать аромат того или иного сырьевого ингредиента, которые невозможно дистиллировать привычным путем, непосредственно из воздуха вокруг него, захватывая и анализируя вещества живого или неживого объекта, будь то растение или минерал. Воссоздание молекулы аромата столь необычным способом — один из множества экспериментов в мире парфюмерии. Парфюмерами марки Headspace выступили Жюльен Раскине, Мирослав Петков, Николя Болье.

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