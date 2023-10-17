Имущество «Ленинск-Кузнецкого хлебокомбината» оценили в 33,5 млн рублей

Имущество банкротящегося ОАО «Ленинск-Кузнецкого хлебокомбината» (Кузбасс) оценили в 33,5 млн руб. В числе активов предприятия – здание площадью 1,1 тыс. кв.м. (15,5 млн руб.) и здание площадью 900 кв. м. (10,2 млн руб.), мельничный комплекс производительностью 48 тонн/сутки (5,9 млн руб.). Также в числе объектов оценки – два земельных участка площадью 1,8 тыс. кв. м. и 2,3 тыс. кв. м.

Ранее в рамках конкурсного производства был продан автопарк компании и несколько объектов недвижимости в Ленинск-Кузнецком.

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» признано банкротом в сентябре 2020 года по заявлению налоговой инспекции. На тот монумент задолженность предприятия составляла 41,6 млн руб. , сообщается на сайте суда. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании являлись Николай Бурмистров (26,26%) и Владимир Журавков - экс-совладелец алтайской компании «Алти», развивающей игорный бизнес в ОЭЗ «Сибирская монета».

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Александр Киселев, Оксана Павлова