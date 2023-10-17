На Ставрополье сахарную свеклу убрали с 70% посевных площадей

Сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края собрали 1,2 млн т сахарной свеклы с 70% посевных площадей. Средняя урожайность культуры составила 509 ц/га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

«Наибольшая убранная площадь отмечается в сельхозорганизациях Новоалександровского округа – 11,1 тыс. га или 80% показателя территории, валовой сбор составил 564,8 тыс. т. В хозяйствах округа также отмечаются лучшие показатели по урожайности этой культуры – до 730 ц/га»,– отмечается в сообщении ведомства.

Общая площадь уборки сахарной свеклы составила 33,9 тыс. га. АО «Ставропольсахар» с начала уборки принял 282 тыс. т сырья. Переработано 265 тыс. т. Сахаристость корнеплода составила 15,7%.

Анастасия Назарова