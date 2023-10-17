Пермский зоопарк планирует пополнить коллекцию животных

Пермский зоопарк после переезда на новую площадку намерен существенно пополнить коллекцию обитателей. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на руководство зоопарка. «Мы планируем, что коллекция пополнится околоводными птицами — фламинго, ибисами, а также леопардом, черными грифами, гиббонами, гиенами, мандрилами, кенгуру, дикобразами, бразильским тапиром и феньками. А в дальнейшем — что появятся морские котики, пингвины Гумбольдта»,— рассказали журналистам портала. Если на новой площадке появятся вольеры для жирафов, зебр и антилоп, то этих животных тоже могут купить.

Строительство нового зоопарка ведется в Перми с 2017 года. Часть объектов уже завершены и эксплуатируются. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. Сейчас зоопарком управляет учрежденное администрацией Перми МАУК «Пермский зоопарк». До 20 ноября этого года учреждение и все принадлежащее ему имущество, в том числе животные, будет передано в краевую собственность.