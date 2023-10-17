Гражданин Азербайджана подозревается в применении насилия к полицейскому в Уфе

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Азербайджана по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

По данным «Ъ-Уфа», подозреваемого зовут Эльвин О.

По версии следствия, 14 октября сотрудники уфимского отдела полиции №5 прибыли на вызов по сообщению об угрозе убийством женщине со стороны ее бывшего сожителя — гражданина Азербайджана. После того, как сотрудники полиции предложили мужчине проехать в отдел, он ударил одного из них по лицу, а во время попытки надеть на него наручники повредил полицейскому кисть.

Подозреваемый помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, отметили в ведомстве.

Майя Иванова

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