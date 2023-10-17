Отключения электроэнергии произошли из-за порывов ветра в Удмуртии

В Удмуртии в нескольких районах произошли отключения электроэнергии из-за ухудшения погодных условий и порывов ветра 21 м/с. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов. Речь идет о Завьяловском, Игринском, Дебесском, Сарапульском и Якшур-Бодьинском районах.

Он отметил, что энергетики заблаговременно перешли в режим повышенной готовности и подготовили бригады. Сейчас восстановлением занимаются 10 бригад, 25 человек, 11 единиц техники «Удмуртэнерго». Если обстановка будет ухудшаться, они готовы привлечь дополнительные силы и средства. В случае нарушения энергоснабжения просят обращаться в Единый контакт-центр «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).