На ремонт доходного дома Педино в Новороссийске предусмотрели 107 млн рублей

На ремонт доходного дома Педино на улице Карла Маркса в Новороссийске предусмотрено 106,78 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Дом включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ регионального значения. Здание также известно тем, что в 1919 году здесь останавливался поэт Самуил Маршак. В настоящее время в здании расположен детский сад №15, выступающий в качестве заказчика работ.

Согласно требованиям заказчика, подрядчику предстоит удалить старую штукатурку фасада с возможностью сохранения первоначальной исторической отделки, восстановить штукатурную отделку в историческом материале (известковая штукатурка), восстановить детали фасада, укрепить межэтажные перекрытия, демонтировать современные окна и дверные проемы и заменить их столярными элементами, выполненными по эскизам исторических аналогов и другие работы.

Окончание выполнения всех этапов работ запланировано на октябрь 2024 года.

Анастасия Донскова

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