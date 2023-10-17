ГИБДД планирует ограничить движение электросамокатов в центре Екатеринбурга

ГИБДД предложит администрации Екатеринбурга и кикшеринговым компаниям ограничить движение самокатов в центральной части города, на аллеях и тротуарах шириной менее двух метров. Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской думы рассказал врио заместителя начальника отдела инспекции по Екатеринбургу Антон Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, в 2023 году в Екатеринбурге произошло 242 ДТП с участием электросамокатов, из них с пострадавшими — 165. Два человека погибли.

Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Ощепков рассказал, что водители электросамокатов «не всегда соблюдают ПДД» и часто не уступают дорогу пешеходам.

Председатель комиссии Игорь Володин одобрил предложение господина Попова и предложил депутатам создать рабочую группу по разработке ограничительных мер для передвижения электросамокатов в Екатеринбурге. «Я сам выхожу со своим ребенком и держу около себя, чтобы его не сбили. Звуков сигналов на самокатах нет, о приближении никто не знает, звоночки на них никто не использует», — пожаловался господин Володин.

Ранее в 2022 году администрация Екатеринбурга, ГИБДД и кикшеринговые компании приняли решение ограничивать скорость электросамокатов и сокращать число их парковок в зоне массового скопления людей.

Василий Алексеев

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