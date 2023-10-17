ГИБДД планирует ограничить движение электросамокатов в центре Екатеринбурга
ГИБДД предложит администрации Екатеринбурга и кикшеринговым компаниям ограничить движение самокатов в центральной части города, на аллеях и тротуарах шириной менее двух метров. Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской думы рассказал врио заместителя начальника отдела инспекции по Екатеринбургу Антон Попов.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По его словам, в 2023 году в Екатеринбурге произошло 242 ДТП с участием электросамокатов, из них с пострадавшими — 165. Два человека погибли.
Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Ощепков рассказал, что водители электросамокатов «не всегда соблюдают ПДД» и часто не уступают дорогу пешеходам.
Председатель комиссии Игорь Володин одобрил предложение господина Попова и предложил депутатам создать рабочую группу по разработке ограничительных мер для передвижения электросамокатов в Екатеринбурге. «Я сам выхожу со своим ребенком и держу около себя, чтобы его не сбили. Звуков сигналов на самокатах нет, о приближении никто не знает, звоночки на них никто не использует», — пожаловался господин Володин.
Ранее в 2022 году администрация Екатеринбурга, ГИБДД и кикшеринговые компании приняли решение ограничивать скорость электросамокатов и сокращать число их парковок в зоне массового скопления людей.