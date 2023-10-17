По каким адресам отключат холодную воду в Воронеже 17 октября
Из-за повреждения водопровода на улице Дорожной в Советском районе Воронежа отключат холодную воду в 53 домах. Об этом сообщила компания «РВК-Воронеж».
Подача ресурса будет приостановлена по следующим адресам:
- улица Героев Сибиряков 1е ,4а, 8, 10, 12, 14, 16;
- улица Южно-Моравская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14;
- улица 9 Января 211, 213, 217, 217/1, 217а/1, 211а/1;
- улица Путиловская 1, 3, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- улица Пеше-Стрелецкая 100, 100а, 110а, 110б, 110б/2, 110а/2;
- улица Дорожная 19б/1, 19б/2, 84в, 84б/2, 82а/4, 82а/2, 82а/3, 82а/5, 80, 80а, 82;
- улица Холмистая 5б/2, 5б, 64, 68.