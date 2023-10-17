Удмуртия вошла в десятку регионов по достижению целей устойчивого развития

Удмуртия заняла восьмое в ренкинге регионов России 2023 года по достижению целей устойчивого развития ООН МГИМО. Об этом стало известно в ходе XV Конвента РАМИ и Фестиваля лучших практик Priority Fest 2023 в МГИМО, сообщает пресс-служба университета. В предыдущем ренкинге Удмуртия была на 24 месте.

При составлении исследования учитывали 128 показателей, сгруппированных в 17 целей устойчивого развития ООН.

Лидерами списка стали Москва, Белгородская и Калужская области. Также в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Ярославская область, Татарстан и ряд других.