Mriya Resort & SPA вручили две премии в рамках Саммита HR-Директоров

Мероприятие проходило в Москве 11-12 октября

В Москве завершился XXIV Саммит HR-Директоров России и СНГ. В рамках мероприятия состоялись две премии, где курорт Mriya Resort & SPA был отмечен высокими наградами. Курорт выиграл премию «Хрустальная пирамида-2023» в номинации «Бренд работодателя», а в премии ESG Excellence Award 2023 - «Лучший проект в рамках КСО по вовлечению молодежи в позитивные изменения» с проектом «Связи поколений».

Премия «Хрустальная пирамида» учреждена в 2011 году и ежегодно присуждается за лучший опыт управления компаниями и людьми, а также привлекает внимание к сфере управления человеческим капиталом, поощрению организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR. В 2023 году курорт Mriya Resort & SPA стал победителем престижной номинации «Бренд работодателя».

За годы работы курорт Mriya Resort & SPA стал признанным работодателем на рынке труда. Mriya Resort является лучшим работодателем в Крыму по версии HeadHunter 2022 года. Компания предоставляет своим сотрудникам сильную систему обучения и возможность карьерного роста, а также жилье, питание, трансфер до места работы, компенсацию за переезд, официальное трудоустройство, корпоративные мероприятия, большой выбор бесплатных спортивных секций и скидки на услуги комплекса.

«Мы благодарны за признание достижений Mriya Resort в области бренда работодателя. Особенно приятно получать награду в номинации, которая в этом году вручается впервые. Это еще одно подтверждение тому, что Mriya Resort - это не просто работа, а уникальный лайфстайл счастливой и успешной жизни, где у каждого есть возможность развиваться и строить карьеру в компании, где ценят и уважают труд каждого человека. Отдельно хочется отметить, что мы воплотили в жизнь проект "Клуб лидеров", который позволяет каждому сотруднику заявить о себе, реализовать собственные идеи в рамках курорта. Это масштабное обучение и выращивание настоящих лидеров внутри компании. Программа длится 9 месяцев и в неё входят обучающие лекции, мастер-классы, нетворкинг и общение со спикерами», – комментирует директор по работе с персоналом Mriya Resort & SPA Екатерина Чалая.

В премии ESG Excellence Award 2023 курорт Mriya Resort & SPA стал победителем в номинации «Лучший проект в рамках КСО по вовлечению молодежи в позитивные изменения» с проектом «Связи поколений».

Волонтерский центр курорта «Департамент добрых дел» запустил социальный проект «Связи поколений», который объединил несколько общественных организации: Дом милосердия и ГБОУ РК Алупкинскую санаторную школу-интернат. На протяжении 2022 года ежемесячно в рамках совместных мероприятий были организованы интеллектуальные игры, выходы в театр, кино и музеи, кулинарные и творческие мастер-классы, выезды к морю и заповедники.

Основная цель проекта – сохранить качество жизни для пожилых людей и инвалидов, которые получают внимание от молодого поколения, а детям привить уважение и почтение к старшему поколению и развивать социальные ценности с раннего возраста. Проект создал тенденцию среди школьников - активно принимать участие в социальных акциях поддержки пожилых людей.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://mriyaresort.com/