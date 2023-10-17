ФСБ задержала жителя Орла за совершение диверсий по заданию СБУ

УФСБ России по Орловской области сообщило о задержании 38-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении ряда диверсий на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Возбуждено дело по статье о госизмене (ст. 275 УК).

«В ходе совместных с УМВД России по Орловской области мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра. Получены доказательства совершения им указанных действий по заданию СБУ за денежные вознаграждения»,— говорится в сообщении УФСБ, которое приводит «РИА Новости».

Как уточняет агентство, речь идет о поджоге релейного шкафа 23 июня и 9 июля и поджоге крыши объекта связи — административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра 23 августа. По информации УФСБ, инструкции по организации диверсий задержанный получал через мессенджер.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по статье о госизмене — пожизненное лишение свободы.