Средняя зарплата в Орджоникидзевском районе должна вырасти до 128 тысяч рублей к 2035 году

Средняя зарплата в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга должна вырасти до 128,7 тыс. руб., к 2035 году, следует из стратегии социально-экономического развития района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как указано в документе, на 2020 год средняя зарплата составляла 58,3 тыс. руб., но должна планомерно превысить 100 тыс. руб. при реализации мероприятий в рамках направления «Орджоникидзевский – инновационно ориентированный промышленный район».

В стратегическом видение будущего этого направления говорится, что с активным развитием высоких технологий, прежде всего информационно-коммуникационных, происходит их стремительное встраивание в сферу производственной деятельности и бизнес-модели предприятий оборонно-промышленного комплекса. При применении новых технологий, ожидается изменение характера производственных процессов.

«В результате реконструкции и технического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса будет создан современный производственный комплекс, способный выпускать конкурентоспособную продукцию. При этом будет модернизирована инфраструктура предприятий и сокращены производственные площади, что позволит снизить затраты на производство и улучшить экологическую ситуацию»,— говорится в документе.

Так, значительно вырастут объемы отгруженных товаров собственного производства и количество видов продукции. Заработная плата с 2026 по 2030 годы будет составлять от 83,4 до 96,1 тыс. руб. К 2035 году целевой ориентир составляет 128,7 тыс. руб.

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