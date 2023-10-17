«Россети Тюмень» получили федеральные награды за социальные инициативы

В Москве наградили победителей федерального конкурса коммуникационных проектов «КонТЭКст». «Россети Тюмень» заняли первое место в номинации «Работа с молодежью и развитие кадрового потенциала» и второе в «Лучших социальных проектах». Всего на конкурс в 2023 году от компаний топливно-энергетического комплекса и промышленного блока поступило более 100 заявок.



Жюри высоко оценило комплексный подход системообразующей энергокомпании в области реализации социальных инициатив и информационного сопровождения деятельности, в том числе партнерство с образовательными и некоммерческими организациями, способствующее повышению престижа рабочих профессий и привлечению молодых специалистов в отрасль. За два года более 6,5 тысячи школьников посетили образовательный проект энергетиков «Уроки победы», порядка 700 студентов ежегодно проходят практику и стажировку на предприятии, а 50 выпускников приняты на работу в энергокомпанию.

Эксперты премии «КонТЭКст» также отметили ежегодную социальную акцию «Одной крови»: «Россети Тюмень» обеспечили прирост новых доноров на 25 % и укрепили позитивное отношение к добровольной сдаче крови в корпоративной среде.

Высокая оценка работ, представленных «Россети Тюмень», обусловлена их значимостью для страны и отрасли, а также эффективностью и результативностью. Национальная премия «КонТЭКст» более 10 лет вручается лучшим среди специалистов по коммуникациям, топ-менеджеров, экспертов и журналистов всех отраслей топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения. За это время в премии приняли участие свыше 300 отраслевых компаний.