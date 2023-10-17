В Челябинской области снизились средние баллы ЕГЭ

Итоги последнего Единого государственного экзамена показали, что результаты школьников Челябинской области ухудшаются третий год подряд. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем tekegram-канале.

Средний балл снизился по всем основным предметам. Так, по русскому языку два года назад он составлял 71,22. В этом году – 68,4. По физике в прошлом году средний балл учеников был 54,87, в 2023-м снизился до 53,26. Результаты ЕГЭ по обществознанию показали большой разрыв: 58,31 – в 2022 году, 55,79 – в 2023-м. Небольшое снижение показателя отмечается также по математике базового уровня. В прошлом году средний балл был 4,28, в этом – 4,21.

«Мы наблюдаем ту же ситуацию, которая складывается в других регионах России. Это тема, которая регулярно обсуждается на совещаниях, касающихся аттестации выпускников. Есть вопросы к качеству подготовки не только учеников, но и педагогов» – сообщает Ирина Гехт. По ее словам, небольшой рост средних тестовых балов есть только по литературе, биологии и химии.

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