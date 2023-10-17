Рустем Рахматуллин оставит должность главы администрации Советского района Уфы

Глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин возглавит муниципальное предприятие, сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

«Я ему хотел выразить слова признательности за работу, я обратился к нему с просьбой возглавить одно из крупных муниципальных предприятий, где сегодня нужна его энергия, опыт крепкого коммунальщика. Рустем Наилевич принял мое предложение. Безусловно, возлагаем на вас большие надежды»,— сказал господин Мавлиев. Какое именно предприятие возглавит господин Рахматуллин, сити-менеджер Уфы не сообщил.

Рустем Рахматуллин руководил администрацией Советского района Уфы с февраля 2019 года. Ранее он был заместителем и первым заместителем главы района.

Майя Иванова

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