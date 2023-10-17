В ростовском ресторане «Раки и гады» на ул. Шаумяна произошел пожар

В центре Ростова-на-Дону пожарные ликвидируют возгорание в ресторане «Раки и гады» на ул. Шаумяна, 57. На место происшествия уже прибыли пожарные, передает корреспондент «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

По данным пресс-службы ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:58. Площадь пожара составила 80 кв м. Тушат 43 человека, 13 единиц техники.

Огонь охватил кровлю здания на площади 100 кв. м. Пожар удалось локализовать. «В 14:37 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В 15:16 пожар был полностью ликвидирован.

Анастасия Назарова, Вадим Водолазов