обновлено 15:19
В ростовском ресторане «Раки и гады» на ул. Шаумяна произошел пожар
В центре Ростова-на-Дону пожарные ликвидируют возгорание в ресторане «Раки и гады» на ул. Шаумяна, 57. На место происшествия уже прибыли пожарные, передает корреспондент «Ъ-Юг».
Фото: «Ъ-Юг»
По данным пресс-службы ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:58. Площадь пожара составила 80 кв м. Тушат 43 человека, 13 единиц техники.
Огонь охватил кровлю здания на площади 100 кв. м. Пожар удалось локализовать. «В 14:37 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
В 15:16 пожар был полностью ликвидирован.