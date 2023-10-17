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Памятник «Спасающим жизни» открыли в Кстове

В Кстове торжественно открыли памятник «Спасающим жизни», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Композицию из скульптур пожарных, поднимающихся по лестнице, установили на Земляничном бульваре.

Фото: администрация Кстовского округа

Фото: администрация Кстовского округа

«Монумент — дань уважения тем людям, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты жителей округа»,— сказал глава МСУ Кстовского округа Иван Уланов.

На церемонии открытия наиболее отличившимся спасателям вручили награды и присвоили специальные звания.

Елена Ковалева

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