В Челябинске прокуратура завела дело на главу МУП «ЧКТС»

Прокуратура Металлургического района Челябинска возбудила административное дело в отношении директора муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) Дмитрия Мухина из-за несоблюдения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). Глава города Наталья Котова получила представление с требованием устранить нарушения жилищного законодательства и принять меры к повышению эффективности МУП, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С начала отопительного сезона в Челябинске – 3 октября, сотрудники надзорного ведомства проводят ежедневные выездные проверки в Металлургическом районе. «В районе сложилась негативная ситуация по причине ненадлежащего информирования управляющих организаций и жителей многоквартирных домов о сроках и причинах отключения теплоносителя со стороны МУП „ЧКТС“. Сведения о предстоящем отсутствии теплоснабжения либо существенном снижении параметров заблаговременно не передаются и в социально-значимые объекты»,– сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Так, долгое время не было тепла в Доме юношеского технического творчества Челябинской области на улице Черкасская. Информацию о сроках ремонта на теплосетях социального объекта МУП надлежащим образом не передавал, сообщает надзорное ведомство.

Также, прокуратуры обнаружила «нарушение целостности» наружных теплосетей у дома №7 по Электростальской, из-за чего образуется конденсат на двери и стенах подъезда. Повреждение длительное время не устраняется. В доме №6 на улице 50-летия ВЛКСМ установлено отсутствие теплоснабжения. Жители частного сектора района рассказали, что МУП «ЧКТС» не реагирует на ежедневные заявки об отсутствии тепла.

«В связи с нарушением предприятием нормативных сроков ремонтных работ на наружных сетях теплоснабжения, ненадлежащих параметрах при подаче теплоносителя, несвоевременным информированием потребителей об отключениях исполняющим обязанности прокурора района 16 октября главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, незамедлительном принятии мер к повышению эффективности деятельности МУП и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города»,– сообщает прокуратура региона.

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