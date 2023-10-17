Ericsson завершила квартал с убытком $2,78 млрд

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson завершила третий квартал с чистым убытком в размере 30,5 млрд крон ($2,78 млрд), следует из ее отчетности. Годом ранее компания продемонстрировала прибыль в размере $492 млн.

Отрицательный баланс компании по итогам третьего квартала — следствие списания $2,9 млрд, связанных с обесцениванием американского облачного оператора Vonage, которого Ericsson приобрела в середине прошлого года. Без учета этого списания шведская компания получила чистую прибыль в размере $127,5 млн.

Продажи компании в третьем квартале составили $5,88 млрд, что на 5% хуже прошлогоднего показателя. При этом руководство Ericsson ожидает, что макроэкономическая ситуация на рынке останется крайне нестабильной и неблагоприятной в течение как этого, так и следующего года. Исходя из этого, компания отказалась давать долгосрочный прогноз по результатам своей деятельности.

Акции Ericsson на внебиржевых торгах Nasdaq теряют в цене более 6%. На Стокгольмской фондовой бирже они просели почти на 8,5%.

Кирилл Сарханянц