Владелец бренда «Счастье не за горами» предоставил лицензию на его использование при торговле хлебом

Бизнесмен из Нытвы Алексей Мальцев начал оказывать услуги по предоставлению лицензионных прав на бренд «Счастье не за горами», зарегистрированный им весной 2023 года. Об этом сообщает ИА «Текст». Первый лицензионный договор заключен с производителем хлебобулочных изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Художник Борис Матросов, создавший арт-объект «Счастье не за горами», подал заявление в Росреестр об аннулировании прав на это название у нытвенского предпринимателя. Росреестр рассмотрит заявление в ноябре. Борис Матросов создал арт-объект «Счастье не за горами» в 2009 году. До 2017 года права на него не принадлежали никому. В 2017 году объект перешел на баланс города, что позволило проводить его регулярный ремонт.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», аналогичная проблема была разрешена в Перми в сентябре 2023 года: продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева добилась отмены использования названия «Сердце Пармы» рядом пермских коммерческих структур.