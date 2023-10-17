Рейсы из Казани в Минск могут получить субсидии Союзного государства

Авиасообщение между Казанью и Минском может получить поддержку из бюджета Союзного государства. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании профильной комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое прошло в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Да, сегодня есть регулярные авиарейсы (Казань—Минск), но мы можем ходатайствовать об увеличении их количества. Мы готовы ставить этот вопрос перед профильными министерствами России и Беларуси»,— сказал глава комиссии по энергетике и транспорту Алексей Кушнаренко.

Член комитета Совета федерации по международным делам Григорий Рапота отметил, что авиационные компании Беларуси и РФ находятся в неравных условиях. «Такой инструмент выравнивания как раз и видится в субсидировании авиационных перевозок»,— приводит его слова пресс-служба Госсовета республики. По его словам, «один из возможных вариантов — использование бюджета Союзного государства». «Но тогда бюджет придется увеличивать на сумму субсидирования. Этот вопрос дискуссионный и сейчас находится на стадии обсуждения»,— сказал господин Рапота.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"