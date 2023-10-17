В Сочи осудят приезжего за обман друга на 50 млн рублей для игр в казино

В Сочи направили в суд дело приезжего из Красноярского края, который присвоил 50 млн руб., принадлежащих другу подозреваемого, и проиграл деньги в казино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным ведомства, злоумышленник предложил своему выкупить у него автомобиль Bentley за 12 млн руб. в рассрочку с условием, что до полной выплаты денег автомобиль останется у владельца. После получения всей суммы автомобилист продал машину третьему лицу за 15 млн руб., однако деньги за иномарку, выплаченные другом, мужчина не вернул.

Примерно в это же время подозреваемый, пользуясь доверием знакомого, занял у него 37 млн руб. под залог недвижимости, которой фактически не владел. Полученные деньги фигурант уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) проиграл в казино.

«На период предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу»,— говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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