В Томской области снизился урожай зерновых

Власти Томской области сообщили о завершении уборочной кампании. Регион стал первым в Сибири, кто отчитался об этом.

По предварительным данным, в области намолочено 362,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, средняя урожайность составила 22,1 ц\га. В 2022 году в регионе было собрано 449,5 тыс. тонн зерновых (после доработки). Ранее департамент по социально-экономическому развитию села сообщал, что урожайность зерновых по итогам 2023 года ожидается на уровне около 24,1 ц\га (по итогам 2022-го было 26,9 ц\га). Гибель озимых зерновых культур до окончания сева составила более 2,5 тыс. га.

Рапса намолочено 48,5 тыс. тонн с 24,8 тыс. га, урожайность составила 19,5 ц\га. Также завершена уборка картофеля (28,1 тыс. тонн), завершается сбор овощей — капусты (около 5,6 тыс. тонн), моркови (4,9 тыс. тонн), свеклы (3,5 тыс. тонн).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова