В Елабуге 37 объектов культурного наследия нуждаются в реставрации

На территории Елабуги 37 объектов культурного наследия нуждаются в реставрации, включая семь многоквартирных домов. Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана заявила директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елабужский государственный музей-заповедник Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

Всего, по ее словам, в Елабуге насчитывается 184 объекта культурного наследия, 37 из них сейчас в плачевном состоянии.

Проблему с объектами культурного наследия в Елабуге, как отметила госпожа Руденко, можно решить за счет программы «Рубль за метро».

"Ъ-Казань"