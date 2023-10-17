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В Елабуге 37 объектов культурного наследия нуждаются в реставрации

На территории Елабуги 37 объектов культурного наследия нуждаются в реставрации, включая семь многоквартирных домов. Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана заявила директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

Всего, по ее словам, в Елабуге насчитывается 184 объекта культурного наследия, 37 из них сейчас в плачевном состоянии.

Проблему с объектами культурного наследия в Елабуге, как отметила госпожа Руденко, можно решить за счет программы «Рубль за метро».

"Ъ-Казань"

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