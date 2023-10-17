На благоустройство дворов в Уфе в 2023 году направлено 374 млн рублей

В рамках реализации программы «Башкирские дворики» в Уфе в текущем году было направлено 374,4 млн руб. Из них 94% выделил бюджет республики (351,9 млн руб.), 4% — бюджет города (18,8 млн руб.), 1% — собственники жилых домов (3,7 млн руб.), сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Антон Тристан на оперативном совещании в мэрии. В текущем году благоустроено 18 дворов.

По словам господина Тристана, в городе было обустроено 110 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, установлено 232 опорных столбов электроосвещения, по 22 детских площадки и турниковых комплексов, три универсальных спортивных площадки, 143 видеокамеры, 292 скамейки и урны, 29 контейнерных площадок для сбора ТКО.

Для реализации программы в 2024 году уже сформирован предварительный перечень дворов для благоустройства. Проекты проходят согласование с жильцами и ресурсоснабжающими организациями, отметил чиновник. Их количество уточнят после определения объема финансирования со стороны республики, добавил он.

С 2019 по 2022 годы было благоустроено 155 территорий, включающих 451 многоквартирный дом. На эти цели было выделено 1,8 млрд руб.

Майя Иванова

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