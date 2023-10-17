«Нижегородцы активно пользуются нашими парковками»

Компания «Мегафон» в рамках концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода реализует масштабный и сложный проект по созданию городского парковочного пространства. На первом этапе введение платных парковок было неоднозначно воспринято горожанами. Руководитель нижегородского филиала компании Роман Куликов рассказал об их преимуществах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «МегаФон» Фото: «МегаФон»

— Нижегородцы и гости города активно пользуются нашими парковками. Наибольшая загрузка, предсказуемо, наблюдается в центре города. На самых востребованных участках одно парковочное место за день используют до четырех машин. Ситуации, когда автомобили парковались в два ряда на некоторых улицах, сейчас практически не встречаются, а значит, участникам дорожного движения: водителям, пешеходам, велосипедистам — стало удобней. Такие проекты позволяют крупным городам решить проблему загруженности улиц, обеспечить возможность для комфортного передвижения общественного и личного транспорта.

Каждый день мы работаем над тем, чтобы проект становился еще удобнее, прислушиваемся к мнению автомобилистов и настраиваем работу систем, вносим необходимые изменения и дополнения. Одно из важных — возможность постоплаты за пользование парковкой. Автомобилисту не всегда удобно рассчитываться за парковочное место сразу после того, как он поставил машину. Причины могут быть разные: разрядился смартфон, нет под рукой банковской карты, а некоторые просто слишком торопятся, чтобы провести платеж. Чтобы в этих случаях система не фиксировала нарушения, и владельцы машин не получали штрафы, оплатить парковку можно и позже. Главное — успеть до конца суток, во время которых было занято парковочное место.

Долгое время совместно с мэрией, общественниками и надзорными органами мы обсуждали вопрос о парковке автомобилей с закрытыми номерами машин – это, конечно, нарушение.

Убежден, что занимать место на стоянке и закрывать регистрационный знак посторонними предметами — несправедливо по отношению к остальным водителям, которые хотят припарковаться и оплатить место по правилам. Сейчас решение найдено. И если летом мы ежедневно фиксировали на отдельных парковках до 100 подобных нарушений, в последнее время их стало значительно меньше.

Также мы ведем ежедневный мониторинг всех действующих паркоматов, хотя по статистике сейчас порядка 90% автомобилистов оплачивают парковку через сайт parkovkinn.ru или мобильное приложение «Парковки в Нижнем Новгороде». Для «Мегафона» этот проект не только про бизнес. Несмотря на то, что финансовые вложения компании превышают 200 млн руб., срок окупаемости которого составляет более 10 лет, для нас это еще и важный социальный и инфраструктурный проект.

Записал Роман Кряжев