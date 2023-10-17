Зарубежные СМИ: О чем говорит визит Владимира Путина в КНР?

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь». Основные мероприятия, в том числе переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, намечены на 18 октября. Главы государств «обсудят двусторонние дела во всей их полноте», анонсировал саммит российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Во вторник, 17 октября, Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Западные СМИ дают противоречивые оценки саммиту в Китае. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Это редкая поездка за границу для российского лидера, на имя которого выдан ордер Международного уголовного суда, отмечает Bloomberg. Недавний визит в Киргизию и вовсе стал первой зарубежной поездкой Владимира Путина в этом году.

Вместе с тем признаки напряжения в отношениях России и Китая очевидны, пишет агентство. Журналисты отмечают, что венные действия, начатые Москвой, сделали страну более слабой, изолированной и зависимой от Пекина.

«Россия — безопасный и дружественный сосед, это источник дешевого сырья, поддержка китайских инициатив на мировой арене и также источник военных технологий, некоторых из которых у КНР нет», — говорит собеседник Associated Press. Китай же для России — экономический спасательный круг. Агентство сомневается, что две страны создадут военный союз, но сотрудничество в этой сфере они, скорее всего, усилят.

Неравноправное партнерство при этом трудно поддерживать, продолжает Bloomberg. И хотя Пекин предоставил России экономическую спасательную линию, Путин, должно быть, разочарован бездействием Си Цзиньпина в вопросе военной помощи.

Действия Москвы на Украине также выявили более фундаментальные разногласия между двумя странами. Китай, будучи растущей державой, предпочитает терпеливо и методично наращивать свое влияние. Россия же, напротив, переживающая необратимый упадок, видит в быстрой конфронтации единственный способ обеспечить свой статус великой державы, заключает агентство.

Вместе с тем приглашение Владимир Путина на флагманский саммит Си Цзиньпина — это фактически сигнал западным правительствам и организациям, подчеркивает собеседник The Guardian. Это подчеркивает совпадение политических приоритетов Китая и России, хотя Пекин пытается позиционировать себя как миротворца в украинском конфликте.

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