В центре Ростова-на-Дону 18 октября частично ограничат холодное водоснабжение

Отключения холодной воды с 08:30 18 октября до 08:00 19 октября запланировано в районе пр. Театрального в Ростове-на-Дону. Об этом предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал» Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

Холодную воду отключат в границах пр. Театрального — ул. Закрутина — ул. Нижегородской — ул. Береговой.

«Наши специалисты будут переподключать новые водопроводные линии на ул. Закруткина, пер. Краснофлотский и ул. Кизлярской. Эту задачу невозможно выполнить без временного ограничения подачи холодной воды»,— сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия.

Анастасия Назарова