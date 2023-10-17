Суд в Уфе повторно изучит иск полицейской, сдавшей в макулатуру уголовные дела

Ленинский районный суд Уфы назначил на 25 октября рассмотрение иска о восстановлении на работе бывшей сотрудницы полиции к МВД по Башкирии Лилии Мустаевой. В декабре 2022 года она была уволена за грубое нарушение служебной дисциплины, однако посчитала его незаконным.

Госпожа Мустаева отвечала за архив в уфимском отделе полиции №3. В июле 2022 года, следует из материалов дела, она передала 1,95 тыс. уголовных дел с истекшим сроком хранения коллегам, неуполномоченным уничтожать материалы. Документы были сданы в макулатуру, а в сентябре того же года перевозивший их грузовик был задержан на российско-казахстанской границе.

Госпожа Мустаева попыталась восстановиться в должности, заявляя в суде, что в момент, когда ей было поручено заниматься архивом, в нем был беспорядок. В частности, она указывала, что числящиеся уничтоженными дела продолжали храниться в здании отдела. Также истец отмечала, что на нее оказывалось давление, а приказ о ее увольнении издан с нарушениями.

Первая инстанция в удовлетворении иска отказала в июне, но коллегия Верховного суда Башкирии спустя два месяца вернула иск в суд первой инстанции «для рассмотрения вопроса о принятии дополнительного решения».

Наталья Балыкова

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