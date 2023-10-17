Член банды налетчиков Якова Субботы получил девять лет строго режима

Участник петербургской банды налетчиков на банки и ювелирные магазины Алексей Трубников получил 9 лет колонии строгого режима. Решением Городского суда он признан виновным в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и серии разбойных нападений (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом 17 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд установил, что подсудимый входил в преступное сообщество, созданное в 2012 году именитым вором Яковом Субботой и лидером ультраправой экстремистской группировки скинхедов Mad Crowd Русланом Мельником. Он был пойман полицией весной прошлого года, после того как первоначально сбежал при задержании и скрывался около 10 лет.

В материалах дела говорится, что участники ОПГ совершали тщательно спланированные кражи и разбойные нападения с использованием огнестрельного оружия. Так, по данным следствия, Трубников в составе банды напал на магазин ювелирной сети «585», которому был нанесен ущерб в 14,6 млн рублей, отделения банков: «ВТБ-24» (7,7 млн руб.), «Гранд Инвест Банк» (свыше 1 млн. руб.), АКБ «Российский капитал» (3,015 млн руб.), а также на квартиры отдельных граждан.

Трубников свою вину признал. В 2016 году другой лидер банды, Мельник, был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные члены ОПГ Артем Мельник, Максим Капаров и Игорь Науметов получили от 9 до 13 лет. Дело Якова Субботы, неоднократно судимого за кражи и разбои, все еще рассматривается в Городском суде Санкт-Петербурга.

Андрей Кучеров

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