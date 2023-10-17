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Коммерсантъ FM
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«В Patek Philippe тафельштейн выполнил роль стекла для циферблата»

Анна Минакова — об уникальном экземпляре часов

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о Patek Philippe 3843/1, при создании которых использовался бриллиант в 13,43 карата.

Фото: christies.com

Фото: christies.com

Как вы представляете часы с крупным бриллиантом? Наверное, как ювелирную модель, в которой он сочетается с другими драгоценными камнями, а сами часы — откровенно вечерний аксессуар. Я, по крайней мере, подумала бы о нечто подобном.

Но сегодня я расскажу вам о совсем других часах с крупным бриллиантом. Знакомьтесь: Patek Philippe 3843/1, созданные с использованием одного из самых крупных и известных в мире портретных алмазов.

Что это за портретные алмазы или тафельштейны? Это плоские прозрачные камни. Такой, например, есть и в коллекции Алмазного фонда: его вес 25 каратов, и он закрывает миниатюру с изображением Александра I, выполненную на слоновой кости с портрета императора кисти Джорджа Доу.

А в Patek Philippe тафельштейн в 13,43 карата выполнил роль стекла для циферблата. Недавно эти часы продавали на онлайн-торгах Christie’s, оценив в $1-2 млн.

И главная редкость тут — не бриллиант, а само существование такого созданного на заказ экземпляра. Надо быть очень важным клиентом Patek Philippe, чтобы Штерны, владельцы бренда, на такое согласились.

Старинный портретный алмаз принес им один из настоящих «випов» в 1990-м, а в 1994-м он получил часы с корпусом необычной формы, повторяющим очертание бриллианта. Такую редкость стоило ждать четыре года.

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