Томск и Иран могут начать сотрудничать в сфере микроэлектроники и медицины

Томская область создаст рабочую группу с Ираном для работы над совместными проектами. По словам губернатора Владимира Мазура, в качестве одной из возможных перспектив для сотрудничества может стать сфера микроэлектроники. Глава региона также отметил, что встречи можно проводить в формате видеоконференции или по телефону.

«В Иране также благоприятная ситуация с производством лекарственных препаратов и медицинского оборудования. И сейчас по данному направлению мы сотрудничаем с Россией. Это можно распространить и на ваши институты, и работать по этому направлению», - заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали (цитата по Интерфакс).

Вместе с этим он добавил, что представители Ирана были впечатлены работой вузов Томска, которая предполагает быстрый переход от обучения к коммерциализации. Договоренность о визите иранских дипломатов в Томск была достигнута на встрече посла с губернатором Владимиром Мазуром в июне этого года.

Представители Исламской республики будут находится в области до 18 октября. В состав делегации посольства также вошли советник первого ранга по экономике Казем Мохаммади и атташе по технологиям Сейед Бехнам Каземи.

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Александр Киселев